संस्कारों को अपनाने का संदेश देता है श्रावणी पर्व : आचार्य प्रमोद

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मेरठ। आर्य समाज बुढ़ाना गेट की ओर से रविवार को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ हुआ। ऋग्वेद के मंत्रों के साथ आहुतियां दी गईं। यजमान सुशील बंसल एवं गीता बंसल रहे। अध्यक्षता अश्वनी गोयल ने की।मुख्य वक्ता आर्य कन्या गुरुकुल दबथला के संचालक आचार्य प्रमोद शास्त्री ने कहा कि श्रावणी पर्व संस्कारों को अपनाने का संदेश देता है। इस उपकर्म में जनेऊ धारण करने की परंपरा और वेद प्रचार पर जोर दिया गया है। उन्होंने हैदराबाद मुक्ति आंदोलन में आर्य समाज की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जीवन में किए जाने वाले सभी श्रेष्ठ कार्य वेद मार्ग पर चलकर ही संभव हैं।जिला प्रधान सुशील बंसल ने हैदराबाद मुक्ति आंदोलन में शहीद हुए वीरों को कविता के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की। संचालन संजय गुप्ता ने किया। इस अवसर पर विपिन गर्ग, गोपाल रस्तोगी, नरेश, योगेश, अनिल गुप्ता, गीता, दीपा गोयल, शशि अग्रवाल, आभा त्यागी रहे।