फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   The Shravani festival conveys the message of embracing noble values: Acharya Pramod

संस्कारों को अपनाने का संदेश देता है श्रावणी पर्व : आचार्य प्रमोद

Sun, 30 Aug 2026 05:01 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 05:01 PM IST
विज्ञापन
The Shravani festival conveys the message of embracing noble values: Acharya Pramod
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन

मेरठ। आर्य समाज बुढ़ाना गेट की ओर से रविवार को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ हुआ। ऋग्वेद के मंत्रों के साथ आहुतियां दी गईं। यजमान सुशील बंसल एवं गीता बंसल रहे। अध्यक्षता अश्वनी गोयल ने की।
मुख्य वक्ता आर्य कन्या गुरुकुल दबथला के संचालक आचार्य प्रमोद शास्त्री ने कहा कि श्रावणी पर्व संस्कारों को अपनाने का संदेश देता है। इस उपकर्म में जनेऊ धारण करने की परंपरा और वेद प्रचार पर जोर दिया गया है। उन्होंने हैदराबाद मुक्ति आंदोलन में आर्य समाज की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जीवन में किए जाने वाले सभी श्रेष्ठ कार्य वेद मार्ग पर चलकर ही संभव हैं।
विज्ञापन

जिला प्रधान सुशील बंसल ने हैदराबाद मुक्ति आंदोलन में शहीद हुए वीरों को कविता के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की। संचालन संजय गुप्ता ने किया। इस अवसर पर विपिन गर्ग, गोपाल रस्तोगी, नरेश, योगेश, अनिल गुप्ता, गीता, दीपा गोयल, शशि अग्रवाल, आभा त्यागी रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed