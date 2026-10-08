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Meerut News: जनगणना का दूसरा चरण 12 नवंबर से चलेगा

Thu, 08 Oct 2026 06:24 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 06:24 PM IST
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The second phase of the census will begin on November 12.
- पांच मास्टर ट्रेनर 130 को करेंगे प्रशिक्षित
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माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। जनगणना का दूसरा चरण 16 नवंबर से शुरू होगा और इसकी प्रक्रिया नौ जनवरी तक पूरी की जाएगी। जनपद में चयनित पांच मास्टर ट्रेनरों का चार दिवसीय प्रशिक्षण लखनऊ में पूरा हो चुका है। मास्टर ट्रेनर जिले में 130 फील्ड ट्रेनर को 12, 13 और 14 अक्तूबर को प्रशिक्षित करेंगे। इसके बाद में प्रगणकों की ट्रेनिंग होगी।
दूसरे चरण में प्रगणक और सुपरवाइजरों की संख्या ज्यादा रहेगी। इस बार आठ हजार से ज्यादा लोगों की ड्यूटी लगाई जाएगी। जनगणना के दौरान परिवारों से 40 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें आधार, बैंक खाते, कोविड टीका, जाति समेत विभिन्न जानकारियां दर्ज की जाएंगी। जिला प्रशासन ने प्रगणक और सुपरवाइजरों की ड्यूटी लगाने के लिए विभागों से कर्मियों की सूची मांगी है।
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दूसरे चरण में 16 से 30 नवंबर तक स्वयं गणना की जाएगी। एक दिसंबर से चार जनवरी 2027 तक घर-घर जाकर जनगणना की जाएगी। नौ जनवरी तक का समय रिवीजन व अन्य कार्यों के लिए रखा है। इस बार की व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। जिला स्तर पर सीडीओ को प्रभारी कार्मिक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह ने बताया कि इस बार प्रत्येक प्रगणक को अधिकतम 900 लोगों से संबंधित गणना कार्य सौंपा जाएगा। इस कारण प्रगणकों और सुपरवाइजरों की संख्या बढकर आठ हजार तक हो जाएगी।
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