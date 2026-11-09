Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   The police sent habitual offender Jogendra Bali to jail.

Meerut News: पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर जोगेंद्र बली को जेल भेजा

Mon, 09 Nov 2026 07:55 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 07:55 PM IST
विज्ञापन
The police sent habitual offender Jogendra Bali to jail.
बागपत। साप्ताहिक पैठ में नोएडा क्राइम ब्रांच में तैनात हेड कांस्टेबल दिलशाद पर हमला करने के आरोपी हिस्ट्रीशीटर जोगेंद्र बली को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। पुलिस ने आरोपी हिस्ट्रीशीटर को रविवार को जेल भेज दिया।
विज्ञापन

टेलीफोन एक्सचेंज के पास रहने वाले हेड कांस्टेबल दिलशाद ने आरोप लगाया कि शुक्रवार रात ड्यूटी से घर जाते समय खत्ता रोड पर साप्ताहिक पैठ में भीड़ लगी हुई थी। वहां एक कार से ई-रिक्शा से टकरा गई। इस पर दो युवकों ई-रिक्शा चालक की पिटाई कर रहे थे। उन्होंने बीच-बचाव कराया तो कार सवार जोगेंद्र बली, प्रशांत और एक अज्ञात ने सरिये से हमला कर दिया। सीओ सुकन्या शर्मा का कहना है कि हिस्ट्रीशीटर जोगेंद्र के खिलाफ हत्या समेत 21 मामले दर्ज हैं। उसकी हालत ठीक होने पर उसे जेल भेजा गया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed