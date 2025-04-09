फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   The police arrested the accused involved in the shooting and recovered a pistol from him.

Meerut News: पुलिस ने फायरिंग के आरोपी को पिस्टल के साथ पकड़ा

Sat, 03 Oct 2026 12:06 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:06 AM IST
विज्ञापन
The police arrested the accused involved in the shooting and recovered a pistol from him.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मेरठ। लोहियानगर थाना पुलिस ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने के मामले में वांछित नरहाड़ा गांव निवासी मोहम्मद तालिब को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने .32 बोर की अवैध पिस्टल, दो कारतूस बरामद किए।
सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि रविश ने थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया था कि 26 सितंबर को रास्ते में निकलने को लेकर विवाद हो गया था। अन्य ग्रामीणों ने समझाकर मामले को शांत कर दिया था। आरोपियों ने 28 सितंबर की रात उसकी कार को ओवरटेक कर रोक लिया था। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए अवैध पिस्टल से फायरिंग कर दी थी। फायरिंग की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी।
विज्ञापन

पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी तालिब, वासिद, आरिफ और आतिक के खिलाफ जानलेवा हमले की प्राथमिकी दर्ज कर दी थी। एक आरोपी तालिब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सीओ कोतवाली ने बताया कि आरोपी को जेल भेज दिया गया है। अन्य आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

--------------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed