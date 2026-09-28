Meerut News: सीसीएसयू में तीन दिन गूंजेगी रूसी संस्कृति की धुन

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में मंगलवार से रूसी भाषा, संस्कृति, कला और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। रूस की मिनिन निजनी नोवगोरोड स्टेट पेडागॉजिकल यूनिवर्सिटी का 12 सदस्यीय दल सोमवार को सीसीएसयू पहुंचा। कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला ने दल का स्वागत किया।29 सितंबर से एक अक्तूबर तक अटल सभागार में तीन दिवसीय रूसी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सीसीएसयू और रूस के मिनिन विश्वविद्यालय के बीच शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए इसका आयोजन होगा। इसमें मिनिन विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी सहभागिता करेंगे। कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला ने कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान के आदान-प्रदान का माध्यम नहीं है, बल्कि विभिन्न देशों की संस्कृतियों और समाजों को जोड़ने का सशक्त माध्यम भी है। सीसीएसयू और मिनिन यूनिवर्सिटी के बीच सहयोग से विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर पर सीखने और अपनी प्रतिभा विकसित करने के नए अवसर मिलेंगे। दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंध मजबूत होंगे और विद्यार्थियों को रूसी भाषा, संस्कृति एवं परंपराओं को करीब से समझने का अवसर मिलेगा। मिनिन यूनिवर्सिटी की वाइस-रेक्टर फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस लिलिया एरुश्किना ने कहा कि विश्वविद्यालय का शैक्षणिक वातावरण, परिसर की गतिविधियां और विद्यार्थियों का उत्साह प्रभावित करने वाला है।दस दिन रहेगा रूसी दलमिनिन यूनिवर्सिटी का 12 सदस्यीय दल करीब 10 दिन तक सीसीएसयू में प्रवास करेगा। इस दौरान दल के सदस्य विश्वविद्यालय के रूसी विभाग के विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। विद्यार्थियों को रूसी भाषा और रूस की संस्कृति के बारे में जानकारी दी जाएगी। इससे विद्यार्थियों को भाषा सीखने के साथ रूस के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को समझने का अवसर मिलेगा।