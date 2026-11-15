Meerut News: विश्वास, समर्पण और त्याग का संदेश देता है माता मरियम का जीवन

- दूरदराज से पहुंचे अनुयायी, फादर मार्टिन रावत और वलेरियन पिंटो ने दिया प्रेम, शांति और सेवा का संदेशसंवाद न्यूज एजेंसीसरधना। ऐतिहासिक रोमन कैथोलिक चर्च में माता मरियम महोत्सव संपन्न होने के बाद पहले रविवार को भी श्रद्धालुओं की आस्था का सिलसिला जारी रहा। रविवार को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और आसपास के क्षेत्रों सहित दूरदराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु चर्च पहुंचे। यहां उन्होंने प्रभु यीशु और माता मरियम के दर्शन कर विशेष प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। चर्च परिसर में दिनभर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही।इस दौरान आयोजित प्रार्थना सभा में फादर मार्टिन रावत और फादर वलेरियन पिंटो ने धार्मिक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु का जीवन प्रेम, क्षमा, करुणा और मानव सेवा की प्रेरणा देता है। मनुष्य को अपने जीवन में दूसरों के प्रति दया, सद्भाव और सहयोग की भावना रखनी चाहिए। माता मरियम का जीवन भी विश्वास, समर्पण और त्याग का संदेश देता है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपने परिवार और समाज में प्रेम, शांति तथा भाईचारे को बढ़ावा देने का आह्वान किया। फादरों ने कहा कि धार्मिक आस्था का वास्तविक उद्देश्य मानवता की सेवा करना और जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आना है। प्रार्थना सभा के दौरान श्रद्धालुओं ने विश्व में शांति, परिवारों की खुशहाली और सभी के कल्याण की कामना की। माता मरियम महोत्सव के समापन के बाद भी चर्च में श्रद्धालुओं का पहुंचना इस ऐतिहासिक धार्मिक स्थल के प्रति लोगों की गहरी आस्था को दर्शाता है। दूरदराज से आए श्रद्धालुओं ने चर्च परिसर में समय बिताया और प्रार्थना कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।