Meerut News: यूजीसी के विरोध में पैदल यात्रा मोहम्मद फरीदपुर पहुंची

संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। यूजीसी के विरोध में राजपूत उत्थान सभा की ओर से निकाली जा रही पैदल यात्रा मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। यात्रा खेड़ा गांव होते हुए मोहम्मद फरीदपुर पहुंचकर संपन्न हुई। आयोजकों ने कहा कि यूजीसी के विरोध में शुरू की गई यह पैदल यात्रा अनिश्चितकाल तक जारी रहेगी। इसके माध्यम से अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराया जाएगा। राजपूत उत्थान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय सोम के नेतृत्व में निकाली जा रही यात्रा में समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। मंगलवार को यात्रा खेड़ा गांव से होकर गुजरी और मोहम्मद फरीदपुर पहुंचकर समाप्त हुई। प्रतिभागियों ने यूजीसी के विरोध में अपनी आवाज उठाई। आयोजकों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता, तब तक यात्रा जारी रखी जाएगी।आयोजकों ने यूजीसी के प्रावधानों को लेकर समाज की आपत्तियों और मांगों को प्रशासन एवं सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से यात्रा आयोजित किए जाने की बात कही। प्रतिभागियों ने कहा कि यात्रा के माध्यम से लोगों को अपने उद्देश्य से जोड़ने और विरोध को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। राजपूत उत्थान सभा के पदाधिकारियों के अनुसार आगामी दिनों में भी यात्रा विभिन्न गांवों से होकर निकाली जाएगी। यात्रा में प्रताप चौहान, अर्जुन खेड़ा, सौरभ, मनिंदर, पिंटू और सतीश सहित अन्य लोग मौजूद रहे।