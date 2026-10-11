फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   The body of the coaching center's operator was found hanging from a noose at the window.

Meerut News: कोचिंग सेंटर में संचालक का शव खिड़की से फंदे से लटका मिला

Sun, 11 Oct 2026 08:13 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 08:13 PM IST
विज्ञापन
The body of the coaching center's operator was found hanging from a noose at the window.
नोट- बागपत के ध्यानार्थ
विज्ञापन

--------------------
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया

संवाद न्यूज एजेंसी
कंकरखेड़ा (मेरठ )। थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र में रविवार सुबह कोचिंग सेंटर के अंदर संचालक अश्विनी कुमार (45) का शव खिड़की पर रस्सी के फंदे से लटका मिला। दोपहर के समय मकान मालिक व छात्र कोचिंग सेंटर पहुंचे तो शव को लटके देखा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने संचालक के मोबाइल को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के सरधना रोड स्थित डीसी एन्क्लेव निवासी अश्वनी कुमार मूल रूप से बागपत के दोघट कस्बे के रहने वाले थे। वह काफी समय से परिवार के साथ कंकरखेड़ा में रह रहे थे। कोचिंग संचालक रविवार सुबह करीब छह बजे घर से कोचिंग सेंटर जाने के लिए निकले थे। इसके बाद वह रोजाना की तरह न्यू सैनिक कॉलोनी स्थित कोचिंग सेंटर पर पहुंच गए।
विज्ञापन

दोपहर करीब 12 बजे के आसपास मकान मालिक और छात्र कोचिंग सेंटर के ऊपरी हिस्से में पहुंचे। यहां उन्होंने देखा संचालक का शव खिड़की पर रस्सी के फंदे से लटका हुआ है। यह नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। कुछ ही देर में घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। इसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

सूचना मिलते ही डायल 112 की और थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही आवश्यक जानकारी जुटाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की और साक्ष्य जुटाए। कोचिंग संचालक का शव मिलने की खबर जैसे ही परिजनों तक पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया। सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत कारण स्पष्ट होगा। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि संचालक ने ऐसा कदम क्यों उठाया है। परिजनों ने अभी कोई तहरीर नहीं दी है।
-----------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed