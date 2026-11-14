मेरठ: ओवैसी की सभा से पहले हंगामा, काले झंडे दिखाने पहुंचे हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक

पुलिस से हुई तीखी नोकझोंक, हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी

प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया तो दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसके बाद पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और परतापुर थाने ले गई।



शौकत अली को भी दी चेतावनी

हिंदू रक्षा दल के क्षेत्रीय प्रभारी पंडित अंकुर शर्मा ने AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को भी अपने बयानों में मर्यादा रखने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि प्रशासन और हिंदू समाज के प्रति धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।



प्रदर्शन के दौरान सुजल गुर्जर, गौरव शर्मा, प्रशांत गुप्ता, गौरव पालीवाल, आदित्य शर्मा, विकास राजपूत, नीरज कुमार, शुभम खटीक और सनी समेत संगठन के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।