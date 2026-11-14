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मेरठ: ओवैसी की सभा से पहले हंगामा, काले झंडे दिखाने पहुंचे हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक

Sat, 14 Nov 2026 05:06 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Sat, 14 Nov 2026 05:06 PM IST
सार

मेरठ में ओवैसी और चंद्रशेखर की प्रस्तावित जनसभा से पहले काशी टोल प्लाजा पर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस से नोकझोंक के बाद प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया।

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Tension Before Owaisi's Rally in Meerut, Hindu Raksha Dal Workers Detained After Clash with Police
हिंदू कार्यकर्ताओं को थाने लेकर जाती पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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नौचंदी मैदान में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर की प्रस्तावित जनसभा से पहले शनिवार को हंगामा हो गया। ओवैसी को काले झंडे दिखाने के लिए हिंदू रक्षा दल के दर्जनों कार्यकर्ता काशी टोल प्लाजा पर पहुंच गए। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर परतापुर थाने पहुंचा दिया।

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काले झंडे दिखाने पहुंचे थे कार्यकर्ता
हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता असदुद्दीन ओवैसी के मेरठ पहुंचने से पहले काशी टोल प्लाजा पर विरोध जताने पहुंचे थे। संगठन के क्षेत्रीय प्रभारी पंडित अंकुर शर्मा ने बताया कि प्रदर्शन ओवैसी के कथित हिंदू विरोधी बयानों के खिलाफ किया जा रहा था। कार्यकर्ता उन्हें काले झंडे दिखाकर विरोध दर्ज कराना चाहते थे।

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पुलिस से हुई तीखी नोकझोंक, हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी
प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया तो दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसके बाद पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और परतापुर थाने ले गई।

शौकत अली को भी दी चेतावनी
हिंदू रक्षा दल के क्षेत्रीय प्रभारी पंडित अंकुर शर्मा ने AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को भी अपने बयानों में मर्यादा रखने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि प्रशासन और हिंदू समाज के प्रति धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

प्रदर्शन के दौरान सुजल गुर्जर, गौरव शर्मा, प्रशांत गुप्ता, गौरव पालीवाल, आदित्य शर्मा, विकास राजपूत, नीरज कुमार, शुभम खटीक और सनी समेत संगठन के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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