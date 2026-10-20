Meerut News: मासूम बच्ची से किशोर ने की दरिंदगी

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मवाना। थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार दोपहर घर के बाहर खेल रही करीब तीन वर्षीय मासूम बच्ची के साथ एक किशोर ने दरिंदगी की। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके आरोपी को संरक्षण में ले लिया है।बच्ची के पिता ने मवाना थाने में दी तहरीर में बताया है कि मंगलवार दोपहर करीब बजे वह किसी काम से मवाना आया था। घर में उसकी पत्नी और तीन साल की बेटी थी । तीन साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। आरोप है कि नाबालिग आरोपी बहला-फुसलाकर बच्ची को अपने घर ले गया। जहां मासूम के साथ आरोपी ने दरिंदगी की। जानकारी पाकर परिजनों ने डायल-112 को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को अपने साथ थाने ले आई।सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली है। बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। आरोपी पुलिस संरक्षण में है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।