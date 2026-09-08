Meerut News: किशोरी लापता, पुलिस तलाश में लगी
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 07:42 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 07:42 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
मवाना। मोहल्ला मुन्नालाल निवासी की 15 वर्षीय किशोरी मंगलवार को संदिग्ध परिस्थितियों में घर से अचानक लापता हो गई। परिजनों ने अपनी समस्त रिश्तेदारियों एवं आसपास के संभावित स्थानों पर काफी खोजबीन की, लेकिन किशोरी का कोई सुराग नहीं लग सका। थक-हारकर पीड़िता के पिता ने मवाना थाना पुलिस को लिखित शिकायत पत्र देकर बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई है। सीओ पंकज लवानिया का कहना है कि किशोरी की तलाश कराई जा रही है।
विज्ञापन
मवाना। मोहल्ला मुन्नालाल निवासी की 15 वर्षीय किशोरी मंगलवार को संदिग्ध परिस्थितियों में घर से अचानक लापता हो गई। परिजनों ने अपनी समस्त रिश्तेदारियों एवं आसपास के संभावित स्थानों पर काफी खोजबीन की, लेकिन किशोरी का कोई सुराग नहीं लग सका। थक-हारकर पीड़िता के पिता ने मवाना थाना पुलिस को लिखित शिकायत पत्र देकर बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई है। सीओ पंकज लवानिया का कहना है कि किशोरी की तलाश कराई जा रही है।