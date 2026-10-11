Meerut News: कुश्ती प्रतियोगिता के लिए हुआ टीम का चयन

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मेरठ। सीनियर प्रदेश स्तरीय पुरुष व महिला कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन 23 से 26 अक्तूबर तक गोरखपुर में होगा। प्रतियोगिता को लेकर रविवार को विवि स्थित कुश्ती स्टेडियम में कुश्ती टीम का चयन हुआ।चयन प्रतियोगिता के बाद फ्री स्टाइल पुरुष 61 किलोग्राम भार वर्ग में सागर वत्स, 86 में निशांत, 92 में अभिषेक, 97 में अभय राज, ग्रीके रोमन में 55 किलोग्राम भार वर्ग में वंश सैनी, 60 में विनीत कुमार, 67 में मुकुल चौधरी, 72 में अर्जुन सिंह, 77 में सौरभ, 82 में शरद, 87 में मानव, 97 में निशांत का चयन हुआ।महिला वर्ग में 50 किलोग्राम में नीलम तोमर, 53 में स्वाति तोमर, 55 इंदु तोमर, 57 में पायल सैनी, 62 में तनु चौहान, 65 में सलोनी शर्मा, 68 में श्वेता तोमर, 72 में कंचन का चयन किया गया। इस मौके पर संरक्षक कल्याण सिंह, श्रीपाल सिंह , ललित कुमार, जिला कुश्ती संघ के सचिव डॉ. जबर सिंह सोम ने सभी को बधाई दी।