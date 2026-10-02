Meerut News: सेपक टकरा प्रतियोगिता के लिए हुआ टीम का चयन
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 08:09 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 08:09 PM IST
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मेरठ। महुआ जिले में 15 से 17 अक्तूबर तक सेपक टकरा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें राज्य की टीम का चयन किया गया। इसके लिए मेरठ में गंगानगर में चयन प्रक्रिया हुई। टीम में सीनियर वर्ग में निहाल खान, अमन, वाशु, नैतिक शर्मा, कृष, हुजैफा मलिक, ओमेश, करण कुमार, मनीष, सौरभ तोमर, मयंक, शिवा पासी का चयन हुआ। महिला वर्ग में हिमांगिनी सिंह, निर्मित कौर, अदिति चौधरी, हर्षिता ठाकुर, आराध्या कौर और सोनाक्षी का चयन किया गया। इस मौके पर सेपक टकरा एसोसिएशन के अध्यक्ष वेदपाल, अरुण, शशिदास, कोच सुमन सिंह सहित अन्य ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। संवाद
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