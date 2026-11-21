मेरठ। अखिल भारतीय उत्तर क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला और पुरुष हॉकी टूर्नामेंट के लिए शनिवार को एनएएस कॉलेज के हॉकी मैदान में चयन ट्रायल हुए। इस दौरान काफी संख्या में खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। ट्रायल के बाद महिला और पुरुष दोनों वर्ग की टीम का चयन किया गया।पुरुष वर्ग की टीम में एनएएस कालेज से आदित्य, सूरज, योगेश, दक्ष, राघव, मुकुल, लक्ष्य, शिवम, हर्ष का चयन किया गया। मेरठ कालेज से यश, सुमित, बुलंदशहर से सनी कुमार, गाजियाबाद से हितार्थ, चौधरी चरण सिंह विवि से आर्यन, मोहम्मद शमीद, डीएवी बुलंदशहर से अभिषेक कुमार का चयन किया गया। वहीं, महिला वर्ग में एनएएस कॉलेज से पायल कुमारी, शालिनी, गौरी, खुशी, नीरू, शाहीन, करिश्मा, तनु, काजल, एमएमएच गाजियाबाद से जया, प्रीति, बीआईटी से कुसुम, सीसीएसयू से डिंपल, नोएडा से प्रिया, आरजी से सोनिया, रुद्रा से दीपिका और करिश्मा का चयन किया गया।