Meerut News: लम्पी से बचाव को गांव पहुंची पशु चिकित्सकों की टीम

संवाद न्यूज एजेंसीमोदीपुरम। पशुओं में फैल रही लम्पी त्वचा बीमारी और बांझपन की समस्या की रोकथाम के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय और पशुपालन विभाग की ओर से ग्राम जाटों वाली में निशुल्क पशु चिकित्सा शिविर लगाया गया। इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के वित्तीय सहयोग से आयोजित शिविर में 200 से अधिक पशुओं की जांच कर उपचार किया गया।कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. त्रिवेणी दत्त के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर का शुभारंभ मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. आभा दत्त ने गो-पूजन कर किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के तकनीकी सहयोग से ग्रामीण पशुपालकों को गांव में ही बेहतर पशु चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं। लम्पी की रोकथाम के लिए जिले में टीकाकरण अभियान चल रहा है। पशुपालकों को समय पर टीकाकरण कराने और बीमारी के लक्षण दिखने पर तत्काल चिकित्सक से संपर्क करने की सलाह दी। डॉ. राजीव सिंह ने कहा कि विशेषज्ञ टीम दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचकर पशुओं का उपचार करने के साथ पशुपालकों को जागरूक कर रही है। प्रो. अमित कुमार वर्मा ने बताया कि लम्पी वायरस में पशुओं के शरीर पर गांठें पड़ जाती हैं। मच्छर, मक्खी और खून चूसने वाले कीट इसके प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। पशुशाला की सफाई, कीट नियंत्रण और संतुलित आहार पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई। शिविर में डॉ. दीपाक्षी, डॉ. भागेश सिंह, डॉ. अफरोज आदि ने पशुओं की जांच की।