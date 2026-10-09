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Meerut News: टैप्स क्रिकेट एकेडमी ने ट्रॉफी जीती

Fri, 09 Oct 2026 05:17 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 05:17 PM IST
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Taps Cricket Academy won the trophy.
मेरठ। हापुड़ रोड स्थित श्रीवान्या क्रिकेट एकेडमी में चल रही ट्राइ सिरीज में फाइनल मैच टैप्स क्रिकेट एकेडमी और आरबीएस आगरा की टीम के बीच हुआ। इसमें टैप्स ने फाइनल जीतकर ट्रॉफी उठाई। फाइनल में आगरा की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। टीम मात्र 72 रन ही बना सकी। टैप्स की टीम ने 15.4 ओवर में यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया और फाइनल जीतकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। प्लेयर ऑफ द मैच अद्विक धामा को चुना यगा। उन्होंने तीन विकेट लिए। प्लेयर ऑफ द सिरीज प्रतीक रहे। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज अरहान को चुना गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि अभिषेक राय , अनंत बिश्नोई आदि ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस मौके पर ब्रजमोहन समेत आदि मौजूद रहे। संवाद
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