Meerut News: कराटे बेल्ट प्रतियोगिता में दिखाई प्रतिभा
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 08:27 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 08:27 PM IST
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मेरठ। रॉयल चैंपियंस एकेडमी ब्रह्मपुरी शुक्रवार को कराटे बेल्ट परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें एकेडमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। परीक्षा में निर्वी अग्रवाल, आदित्य भट्टाचार्य, राजीव शुक्लारिया, शौर्य, रिदान शर्मा ने येलो बेल्ट, आध्या शर्मा एवं वंशिका राजपूत ने ब्लू बेल्ट जीती। देव चौधरी ने पर्पल बेल्ट, आरना सिंह ने पर्पल-व्हाइट बेल्ट जीती। स्वाति व संयम कुमार ने ब्राउन बेल्ट प्राप्त की। इस माके पर अमित गुप्ता, दिनेश कोहली आदि मौजूद रहे। संवाद
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