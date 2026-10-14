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Meerut News: तीन महीने से युवक लापता, पत्नी और मायके वालों पर जताया शक

Wed, 14 Oct 2026 10:22 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 10:22 PM IST
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Suspicion cast on sister-in-law and maternal family members.
लावड़। कस्बा लावड़ निवासी महिला ने अपने भाई के तीन महीने से लापता होने के मामले में एसएसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। महिला ने भाई की पत्नी और उसके मायके वालों पर उसे गायब करने की आशंका जताई है। साथ ही आरोप लगाया कि पुलिस उसके भाई के परिजनों को परेशान कर रही है। महिला ने एसएसपी से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
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लावड़ निवासी रमा शर्मा ने एसएसपी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसका भाई श्यामकुमार भारद्वाज गंगानगर सिंचाई विभाग के कार्यालय में कार्यरत है। वह 12 अगस्त 2026 से अपने कार्यालय से लापता है। उसकी पत्नी ने गंगानगर थाने में गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। रमा का आरोप है कि अब उसकी भाभी और मायके पक्ष के लोग उसके भाई को गायब करने के लिए जिम्मेदार हैं। महिला ने बताया कि श्यामकुमार का वर्ष 2025 में भी पत्नी से विवाद हुआ था और वह घर से चला गया था। बाद में पत्नी के माफी मांगने पर वह वापस लौट आया था। एसएसपी ने इंचौली पुलिस को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए है।------------
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