Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Sugarcane crop reduced to ashes by sparks from a transformer

Meerut News: ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से गन्ने की फसल जलकर राख

Mon, 09 Nov 2026 09:16 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 09:16 PM IST
विज्ञापन
Sugarcane crop reduced to ashes by sparks from a transformer
गांव मुंडाली में गन्ने के खेत में लगी आग। स्रोत पीड़ित।
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मुंडाली। गांव मुंडाली में बीते रविवार को विद्युत ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी के कारण गन्ने के खेत में आग लग गई। आग की चपेट में आने से किसान आस मोहम्मद की करीब चार बीघा गन्ने की फसल जलकर राख हो गई। हादसे में किसान को हजारों रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है।
आस मोहम्मद ने बताया कि गन्ने के खेत के पास रखे विद्युत ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। शनिवार को ट्रांसफार्मर से अचानक चिंगारी निकली जो पास में ही गन्ने के खेत में जा गिरी। देखते ही देखते खेत में आग फैल गई और गन्ने की फसल जलने लगी। खेत में आग लगने की सूचना पर मिलने पर पास में स्थित क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेल रहे खिलाड़ी और दर्शक मौके पर पहुंचे। सभी ने मिलकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
विज्ञापन

ग्रामीणों और खिलाड़ियों की तत्परता से आग को आसपास के खेतों में फैलने से रोक लिया गया, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया। किसान आस मोहम्मद ने बताया कि बिजली के तार ढीले होने के कारण उनमें से अक्सर चिंगारियां निकलती रहती थी। इस संबंध में उन्होंने मुंडाली बिजली उपकेंद्र पर कई बार शिकायत की थी, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसान का आरोप है कि निगम की लापरवाही के चलते आखिरकार उनकी गन्ने की फसल आग की भेंट चढ़ गई। पीड़ित किसान ने विद्युत निगम से नुकसान का मुआवजा दिलाने और ढीले तारों को कसने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed