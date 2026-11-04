फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Students were taught the nuances of financial management and investment.

Meerut News: विद्यार्थियों को वित्तीय प्रबंधन और निवेश के गुर बताए

Wed, 04 Nov 2026 06:47 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 06:47 PM IST
विज्ञापन
Students were taught the nuances of financial management and investment.
दौराला - भगवती कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल विद्यार्थी। स्रोत: संस्थान
दौराला। सिवाया स्थित भगवती कॉलेज में दो दिवसीय वित्तीय शिक्षा कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला एनआईएसएम और आदित्य बिरला कैपिटल फाउंडेशन की सीएसआर पहल के तहत हुई। इसमें विद्यार्थियों को बचत, बजट और निवेश के विभिन्न विकल्पों की जानकारी मिली। महाविद्यालय के निदेशक दीपक पिपलानी और प्राचार्य संजीव कुमार अग्रवाल ने इसका शुभारंभ किया। एनआईएसएम की प्रशिक्षक अर्चना शर्मा ने वित्तीय प्रबंधन का महत्व समझाया। उन्होंने आय-व्यय का संतुलित बजट बनाने और नियमित बचत करने पर जोर दिया। आठ सत्रों में केवाईसी, बैंक खाता, डीमैट खाता, ट्रेडिंग और म्युचुअल फंड की जानकारी मिली। विद्यार्थियों को निवेश से पहले जोखिम आकलन और लालच से बचने के प्रति जागरूक किया गया। प्राचार्य संजीव कुमार अग्रवाल ने वित्तीय शिक्षा को आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण माध्यम बताया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed