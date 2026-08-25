Meerut News: छात्रों ने प्रश्न मंच, मॉडल, प्रयोग और पत्र-वाचन प्रतियोगिताओं में भाग लिया
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 06:50 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 06:50 PM IST
विज्ञापन
मवाना। सरस्वती विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को विभाग स्तरीय गणित मेले का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि, तार्किक क्षमता और समस्या-समाधान का कौशल बढ़ाना रहा। विद्यालयों के छात्रों ने प्रश्न मंच, मॉडल, प्रयोग और पत्र-वाचन प्रतियोगिताओं में भाग लिया।
मुख्य अतिथि मयंक रस्तोगी व विशिष्ट अतिथि कृष्णपाल रस्तोगी ने छात्र-छात्राओं के मॉडलों की सराहना करते हुए कहा कि गणित हमारे दैनिक जीवन का अहम हिस्सा है। प्रतियोगिताओं के बाल वर्ग प्रश्न मंच व मॉडल में शास्त्री नगर, किशोर वर्ग प्रश्न मंच में शताब्दी नगर और मॉडल में गंगानगर प्रथम रहा। वहीं तरुण वर्ग के सभी वर्गों में शास्त्री नगर ने बाजी मारी। आचार्य वर्ग की पत्र-वाचन स्पर्धा में शताब्दी नगर पहले स्थान पर रहा। विभागीय पदाधिकारियों और प्रधानाचार्य के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम का समापन विजेताओं को पुरस्कृत करने के बाद वंदे मातरम के साथ हुआ।
विज्ञापन
मुख्य अतिथि मयंक रस्तोगी व विशिष्ट अतिथि कृष्णपाल रस्तोगी ने छात्र-छात्राओं के मॉडलों की सराहना करते हुए कहा कि गणित हमारे दैनिक जीवन का अहम हिस्सा है। प्रतियोगिताओं के बाल वर्ग प्रश्न मंच व मॉडल में शास्त्री नगर, किशोर वर्ग प्रश्न मंच में शताब्दी नगर और मॉडल में गंगानगर प्रथम रहा। वहीं तरुण वर्ग के सभी वर्गों में शास्त्री नगर ने बाजी मारी। आचार्य वर्ग की पत्र-वाचन स्पर्धा में शताब्दी नगर पहले स्थान पर रहा। विभागीय पदाधिकारियों और प्रधानाचार्य के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम का समापन विजेताओं को पुरस्कृत करने के बाद वंदे मातरम के साथ हुआ।
विज्ञापन