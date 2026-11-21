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जानीखुर्द। जानी कस्बा स्थित सीएलएम इंटर कॉलेज में मतदान जागरुकता पोस्टर प्रतियोगिता हुई। इसका उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत बनाना और शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करना था। विद्यार्थियों को मतदान के महत्व से अवगत कराया गया। छात्राओं ने मेरा वोट, मेरा अधिकार जैसे संदेशपरक पोस्टर बनाए। प्रतियोगिता में मिजरा ने प्रथम, अंजू रानी ने द्वितीय और मिस्बा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। खंड विकास अधिकारी मुकेश कुमार ने कहा कि जागरूक मतदाता लोकतंत्र की असली ताकत है। उन्होंने सभी से बिना डर या प्रलोभन के मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। प्रधानाचार्य कुसुम लता ने कहा, प्रत्येक वोट की कीमत लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने विद्यार्थियों को परिवार और समाज को मतदान के लिए प्रेरित करने को कहा। शिक्षक पुनीत कुमार शर्मा और सतीश कुमार ने भी मतदान का महत्व समझाया।