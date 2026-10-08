Meerut News: मवाना में छात्र पर तमंचे-लाठी से हमला, गंभीर घायल

विज्ञापन

--

--

मवाना। फलावदा रोड पर एक कॉलेज के पास गांव खेड़ी मनिहार निवासी समीर पर दर्जनों युवकों ने हमला किया, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। छात्र के पिता ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।शौकीन ने थाना में दी तहरीर में बताया कि उनका पुत्र समीर मोटर साइकिल से मवाना कीवी लेने आया था। वापस लौटते समय उसके साथ उसके दो सहपाठी फरदीन और शुभ भी साथ थे। जाट कॉलेज से आगे बढ़ते ही गांव मुबारिकपुर निवासी एक युवक और 9-10 अज्ञात युवकों ने उन्हें रोका। आरोपियों ने लाठी-डंडों से मारपीट की, तमंचे की बट से समीर के सिर पर हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। शोर सुनकर हमलावर फरार हो गए। पुलिस ने घायल समीर को सीएचसी में भर्ती कराया, उपचार के बाद उसे घर भेज दिया। सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।