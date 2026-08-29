फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Student admitted to ICU due to mental harassment by school management; aggrieved father files complaint at police station.

Meerut News: विद्यालय प्रबंधन के मानसिक उत्पीड़न से छात्रा आईसीयू में भर्ती, पीड़ित पिता ने थाना में दी तहरीर

Sat, 29 Aug 2026 09:15 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 09:15 PM IST
विज्ञापन
Student admitted to ICU due to mental harassment by school management; aggrieved father files complaint at police station.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मवाना । ढिकौली स्थित एक प्राइवेट स्कूल की कक्षा 10 वीं की छात्रा के परिजनों ने विद्यालय प्रबंधन पर मानसिक उत्पीड़न और दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए थाना में तहरीर देकर निष्पक्ष जांच व कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
दरियापुर गांव निवासी एक ग्रामीण ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी पुत्री और अन्य लगभग 18 विद्यार्थियों ने गत 20 अगस्त को कंप्यूटर शिक्षक के व्यवहार व शिक्षण के संबंध में प्रधानाचार्या को सामूहिक शिकायत पत्र दिया था। आरोप है कि शिकायत के बाद प्रधानाचार्या और प्रबंधन से जुड़े दो लोगों द्वारा छात्रा और अन्य विद्यार्थियों पर मानसिक दबाव बनाकर उन्हें परेशान किया गया।
विज्ञापन

आरोप है कि इस उत्पीड़न के कारण छात्रा की मानसिक स्थिति गंभीर रूप से बिगड़ गई और वर्तमान में वह मेरठ के एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। पीड़ित पिता ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि विद्यालय की सीसीटीवी फुटेज, शिकायत पत्र व उपस्थिति रजिस्टर जैसे साक्ष्यों को तुरंत जब्त किया जाए। साथ ही मानसिक दबाव व उत्पीड़न की पुष्टि होने पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सीओ पंकज लवानिया का कहना है कि मिशन शक्ति प्रभारी रेनू रानी को जांच के आदेश दिए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी--
विज्ञापन
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed