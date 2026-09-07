Meerut News: रास्ता रोकने का विरोध करने पर दबंगों ने परिवार पर किया हमला
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 09:38 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 09:38 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
मवाना। मोहल्ला कल्याण सिंह अटौरा रोड गली नंबर- आठ निवासी आसिफ पुत्र नफीस ने थाना प्रभारी को शिकायती पत्र देकर दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और डॉक्टरी परीक्षण कराने की मांग की है।
आसिफ का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले ने गली में हैंडलूम की मशीन लगाकर रास्ता अवरुद्ध कर रखा है। विरोध करने पर आरोपी गाली-गलौज व मारपीट पर आमादा हो जाता है। पीड़ित का कहना है कि जब वह अपनी मोटरसाइकिल से घर जा रहा था, तब आरोपी ने उसे रोक लिया और गाली-गलौज करते हुए अपने चार बेटों और दो भाई को बुला लिया। हाथ में लाठी-डंडे व बलकटी लेकर आए इन लोगों ने आसिफ के साथ मारपीट शुरू कर दी।
शोर सुनकर बचाव में आए उसके भाई सुएब और घर की महिलाओं के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की। गर्भवती भाभी के पेट में लात मारी गई और पीड़ित की मोटरसाइकिल भी तोड़ दी। आसपास के लोगों के इकट्ठा होने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए।
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सीओ पंकज लवानिया का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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मवाना। मोहल्ला कल्याण सिंह अटौरा रोड गली नंबर- आठ निवासी आसिफ पुत्र नफीस ने थाना प्रभारी को शिकायती पत्र देकर दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और डॉक्टरी परीक्षण कराने की मांग की है।
आसिफ का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले ने गली में हैंडलूम की मशीन लगाकर रास्ता अवरुद्ध कर रखा है। विरोध करने पर आरोपी गाली-गलौज व मारपीट पर आमादा हो जाता है। पीड़ित का कहना है कि जब वह अपनी मोटरसाइकिल से घर जा रहा था, तब आरोपी ने उसे रोक लिया और गाली-गलौज करते हुए अपने चार बेटों और दो भाई को बुला लिया। हाथ में लाठी-डंडे व बलकटी लेकर आए इन लोगों ने आसिफ के साथ मारपीट शुरू कर दी।
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शोर सुनकर बचाव में आए उसके भाई सुएब और घर की महिलाओं के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की। गर्भवती भाभी के पेट में लात मारी गई और पीड़ित की मोटरसाइकिल भी तोड़ दी। आसपास के लोगों के इकट्ठा होने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए।
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सीओ पंकज लवानिया का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।