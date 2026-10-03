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Meerut News: हाईकोर्ट बेंच को लेकर सहारनपुर में 7 अक्तूबर को तय होगी रणनीति

Sat, 03 Oct 2026 11:02 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:02 PM IST
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Strategy regarding the High Court bench to be decided in Saharanpur on October 7.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मेरठ। पश्चिमी उप्र में हाईकोर्ट बेंच को लेकर 07 अक्तूबर को सहारनपुर में अधिवक्ता एसोसिएशन के तत्वावधान में 22 जिलों के अधिवक्ताओं की बैठक होगी। शनिवार को मेरठ स्थित सुभाष चंद बोस सभागार में सहारनपुर में होने वाली मीटिंग को लेकर मेरठ बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्षों व महामंत्रियों ने विचार विमर्श किया गया।
बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा बेंच दिए जाने के विरुद्ध दिए गए बयानों को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बेंच की स्थापना को लेकर सख्त निर्णय सहारनपुर में लिए जाने चाहिए। बैठक की अध्यक्षता अनुज कुमार शर्मा व संचालन परवेज आलम ने किया। बैठक में पूर्व अध्यक्ष अनिल कुमार बक्शी, गजेंद्र सिंह धामा, उदयवीर सिंह राणा, कुंवरपाल शर्मा, संजय शर्मा, पूर्व महामंत्री रविकान्त भारद्वाज, सतीश कुमार शर्मा, तरुण कुमार ढाका, सुधीर कुमार पंवार, अनिल कुमार जंगाला, प्रबोध कुमार शर्मा, नरेश दत्त शर्मा, अमित कुमार दीक्षित, राजेन्द्र सिंह राणा मौजूद रहे।
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इनके अलावा मेरठ बार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश कुमार, कोषाध्यक्ष विकास रावत, संयुक्त मंत्री ध्रुव झा, संजीव कुमार, सदस्यभूपेन्द्र कुमार सांगवान, गजाला अंसारी, राघव शर्मा, लवी सैनी, सतीश राजवाल आदि उपस्थित रहे।
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