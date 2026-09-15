Meerut News: एसएसपी ने किया सरूरपुर थाने का वार्षिक निरीक्षण व्यवस्थाएं दुरुस्त मिलीं, हर्रा चौकी के नवनिर्मित भवन का किया उद्घाटन
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 08:26 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 08:26 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
सरूरपुर। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने मंगलवार को थाना सरूरपुर का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना कार्यालय, अभिलेख, मालखाना, बैरक समेत परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसएसपी के थाने पहुंचने पर पुलिसकर्मियों ने सलामी दी। इसके बाद उन्होंने कार्यालय में रखे विभिन्न अभिलेखों का निरीक्षण किया। लंबित प्रार्थना पत्रों, विवेचनाओं और अन्य मामलों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अभिलेखों को समय से अपडेट रखने और लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए।
मालखाने में रखे सामान और संबंधित अभिलेखों का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा थाना परिसर की साफ-सफाई, बैरक और पुलिसकर्मियों के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिसकर्मियों से उनकी ड्यूटी और कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी लेते हुए अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए।
एसएसपी ने कहा, थाने पर आने वाले फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाए और उनका नियमानुसार समयबद्ध निस्तारण किया जाए। अपराध नियंत्रण के लिए सक्रिय अपराधियों पर नजर रखने, नियमित गश्त बढ़ाने और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। महिला और बाल अपराधों के मामलों में तत्काल कार्रवाई तथा साइबर अपराधों को लेकर लोगों को जागरूक करने पर भी जोर दिया।एसपी देहात अभिजीत सिंह, सीओ सरधना आशुतोष कुमार, थाना प्रभारी गौरव सिंह मौजूद रहे।
विज्ञापन
-- -- -- ---
हर्रा चौकी के नवनिर्मित भवन का एसएसपी ने किया उद्घाटन
सरूरपुर। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने कस्बा हर्रा स्थित पुलिस चौकी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने चौकी क्षेत्र के लोगों से बातचीत कर क्षेत्र की कानून-व्यवस्था और पुलिस से जुड़ी समस्याओं की जानकारी ली। एसएसपी ने लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए पुलिसकर्मियों को शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए।
नवनिर्मित भवन के उद्घाटन के दौरान ब्लॉक प्रमुख मनोज चौहान, तैयब प्रधान, ठाकुर रणवीर सिंह, ताहिर प्रधान, मसरूफ प्रधान, आदेश वर्मा, आकिल चौहान आदि मौजूद रहे।
-- -- --
विज्ञापन
सरूरपुर। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने मंगलवार को थाना सरूरपुर का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना कार्यालय, अभिलेख, मालखाना, बैरक समेत परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसएसपी के थाने पहुंचने पर पुलिसकर्मियों ने सलामी दी। इसके बाद उन्होंने कार्यालय में रखे विभिन्न अभिलेखों का निरीक्षण किया। लंबित प्रार्थना पत्रों, विवेचनाओं और अन्य मामलों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अभिलेखों को समय से अपडेट रखने और लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए।
मालखाने में रखे सामान और संबंधित अभिलेखों का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा थाना परिसर की साफ-सफाई, बैरक और पुलिसकर्मियों के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिसकर्मियों से उनकी ड्यूटी और कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी लेते हुए अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
एसएसपी ने कहा, थाने पर आने वाले फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाए और उनका नियमानुसार समयबद्ध निस्तारण किया जाए। अपराध नियंत्रण के लिए सक्रिय अपराधियों पर नजर रखने, नियमित गश्त बढ़ाने और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। महिला और बाल अपराधों के मामलों में तत्काल कार्रवाई तथा साइबर अपराधों को लेकर लोगों को जागरूक करने पर भी जोर दिया।एसपी देहात अभिजीत सिंह, सीओ सरधना आशुतोष कुमार, थाना प्रभारी गौरव सिंह मौजूद रहे।
विज्ञापन
हर्रा चौकी के नवनिर्मित भवन का एसएसपी ने किया उद्घाटन
सरूरपुर। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने कस्बा हर्रा स्थित पुलिस चौकी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने चौकी क्षेत्र के लोगों से बातचीत कर क्षेत्र की कानून-व्यवस्था और पुलिस से जुड़ी समस्याओं की जानकारी ली। एसएसपी ने लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए पुलिसकर्मियों को शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए।
नवनिर्मित भवन के उद्घाटन के दौरान ब्लॉक प्रमुख मनोज चौहान, तैयब प्रधान, ठाकुर रणवीर सिंह, ताहिर प्रधान, मसरूफ प्रधान, आदेश वर्मा, आकिल चौहान आदि मौजूद रहे।