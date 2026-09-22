Meerut News: पिठलोकर में सपा की पीडीए चौपाल, बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने पर जोर

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सरधना। समाजवादी पार्टी के पीडीए जनसंपर्क अभियान के तहत मंगलवार को सिवालखास विधानसभा क्षेत्र के गांव पिठलोकर में पीडीए चौपाल आयोजित की गई। इसमें सपा नेताओं ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। साथ ही गांव और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने तथा अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने पर चर्चा की गई।चौपाल को संबोधित करते हुए सपा नेता चौधरी वसीम राजा ने कहा कि कार्यकर्ताओं को लगातार गांवों और मोहल्लों में पहुंचकर लोगों से संवाद करना चाहिए। उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आम जनता, किसानों, मजदूरों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की जरूरत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोगों की समस्याएं सुनकर उन्हें संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों की विकास में समान भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी उन्होंने जोर दिया।सपा जिलाध्यक्ष कर्मवीर सिंह गूमी ने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और सदस्यता अभियान को गति देने पर चर्चा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी पार्टी कार्यक्रमों की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। इस दौरान गुलबाहर, गुलफाम सैफी, बबलू एडवोकेट, हसीन चौधरी, इरशाद प्रधान, गिरेन्द्र प्रधान, मास्टर इस्माईल, जुल्फिकार राणा, इमरान पूठ, सलमान, रोशन रहमान और मुरसलीन सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।