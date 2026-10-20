Meerut News: सरधना चर्च में विशेष प्रार्थना, यीशु के संदेशों का किया स्मरण

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संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। ऐतिहासिक रोमन कैथोलिक चर्च में मंगलवार शाम विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। शाम 4:00 बजे शुरू हुई इस सभा में श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से प्रभु यीशु का स्मरण किया। उन्होंने विश्व में शांति, आपसी सद्भाव और परिवारों की खुशहाली की कामना की। इस दौरान चर्च परिसर में श्रद्धा और आध्यात्मिकता का वातावरण बना रहा।प्रार्थना सभा में फादर मार्टिन रावत ने प्रभु यीशु के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने मानवता के प्रति प्रेम का संदेश दिया। फादर रावत ने कहा कि प्रभु यीशु ने लोगों को प्रेम, करुणा, क्षमा और सेवा का मार्ग दिखाया। उनके बताए रास्ते पर चलकर जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। समाज में आपसी भाईचारे को मजबूत बनाना आवश्यक है। प्रार्थना के बाद श्रद्धालुओं ने चर्च में मोमबत्तियां जलाईं। उन्होंने अपनी मनोकामनाएं व्यक्त कीं।फादर जिनेश ने बताया कि अगले माह ईसाई समुदाय का विशेष धार्मिक माह शुरू होगा। सरधना स्थित ऐतिहासिक रोमन कैथोलिक चर्च में दूर-दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। विशेष माह के मद्देनजर चर्च परिसर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। संभावित भीड़ को देखते हुए व्यवस्थाओं को सुचारु बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है।