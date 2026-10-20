फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Special cleanliness drive launched for the Vijayadashami festival

Meerut News: विजयदशमी पर्व के लिए विशेष स्वच्छता अभियान शुरू

Tue, 20 Oct 2026 09:51 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 09:51 PM IST
विज्ञापन
Special cleanliness drive launched for the Vijayadashami festival
सरधना। विजयदशमी पर्व के मद्देनजर नगर पालिका ने विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। चेयरपर्सन सबीला बेगम और अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला के निर्देशन में यह अभियान चल रहा है। रामलीला मैदान, मेला स्थलों, मंदिरों, दुर्गा पूजा पंडालों व प्रमुख मार्गों पर सफाई हो रही है। दशहरा मेले व रावण दहन के लिए रामलीला मैदान की विशेष सफाई की जा रही है। यहां चूने का छिड़काव और अतिरिक्त कूड़ेदान लगाए गए हैं। जलभराव रोकने के लिए नालियों की सफाई प्राथमिकता से की जा रही है। कचरा बढ़ने की संभावना पर कूड़ा संग्रह वाहनों के फेरे बढ़ाए गए हैं। मुख्य मार्गों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में दिन में दो बार सफाई हो रही है। अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला ने नागरिकों से कूड़ा सड़कों पर न फेंकने और कूड़ेदान इस्तेमाल करने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed