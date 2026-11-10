रालोद के खाते में रहेगी सिवालखास विधानसभा सीट : सांगवान

फोटो समाचारमाई सिटी रिपोर्टरमेरठ। सिवालखास विधान सभा सीट रालोद के खाते में रहेगी। सभी कार्यकर्ता विधान सभा चुनावों की तैयारी में जुट जाएं। बूथ स्तर तक पार्टी का संगठन मजबूत होना चाहिए। पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। रालोद के प्रति युवाओं का रुझान अधिक बढ़ रहा है।यह बात बागपत के सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान ने मंगलवार को राष्ट्रीय लोकदल के पार्टी कार्यालय पर आयोजित हस्तिनापुर क्षेत्र और मेरठ महानगर के नवनियुक्त पदाधिकारियों के स्वागत कार्यक्रम में कही। सिवालखास विधायक गुलाम मोहम्मद ने कहा कि रालोद मुखिया चौ. जयंत सिंह किसान, मजदूर, व्यापारी और युवा सभी के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसका परिणाम आगामी विधान सभा चुनावों में देखने को मिलेगा। जिलाध्यक्ष अनिकेत भारद्वाज ने कहा कि सभी संगठनों में पदाधिकारियों को जिम्मेदारी मिल चुकी हैं, इसलिए सभी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करके चौ. जयंत सिंह के हाथ मजबूत करने का काम करें। महानगर अध्यक्ष विवेक बाफर ने कहा कि जो जिम्मेदारी मिली है उसका पूर्ण रूप से निर्वहन किया जाएगा। एक दिसंबर को महानगर कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। 23 दिसंबर तक भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री चौ. चरण सिंह के जन्मदिवस के अवसर पर प्रदर्शिनी का आयोजन किया जायेगा। इससे पहले विवेक का जगह जगह स्वागत किया गया। इस अवसर पर एससीएसटी आयोग के सदस्य नरेंद्र खजूरी, विनय प्रधान,हस्तिनापुर क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष संजय रसूलपुर ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में विनय प्रधान, संगीता दोहरे, दिलप्रीत कोहली, प्रताप लोईया, दीपक गून,दीपक तोमर, मतलूब गौड़, कर्नल ब्रह्मपाल तोमर, अरविन्द तोमर, विनय मल्लापुर, जिला अध्यक्ष (व्यापार प्रकोष्ठ) अभि सिंघल, सुधीर चौधरी, क्षेत्रीय महासचिव डॉ. गुलजार, सुरेंद्र नागर, अशोक चौधरी, सतीश त्यागी, क्षेत्रीय सचिव अक्षय अतलपुर, ओंकार भदौड़ा, बिजेंद्र भाटी, अभिषेक चौधरी, महरपाल काकरान, नरेश मल्लापुर, रवि भारत चिकारा, नईम सागर और विकास भैसा आदि पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।