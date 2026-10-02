Meerut News: सिख समाज न्यूज का जोड़ बॉक्स...

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मेरठ: श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पहले प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में जीटीबी पब्लिक स्कूल में आयोजित कीर्तन समागम के दौरान खालसा हेल्प फाउंडेशन ने महा रक्तदान शिविर लगाया। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि सरदार डीएस सेठी ने किया। खालसा हेल्प फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरप्रीत मान ने बताया कि संस्था की ओर से हर वर्ष 2 अक्टूबर को इस अवसर पर रक्तदान शिविर लगाया जाता है। इस बार संगत और युवाओं के सहयोग से रिकॉर्ड 101 श्रद्धालुओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। संरक्षक गुरमीत साहनी ने सभी रक्तदाताओं, चिकित्सकों और संगत का आभार जताया।



....101 लोगों ने किया रक्तदान