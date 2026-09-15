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नई श्रम संहिताओं से आसान होगा संस्थानों में श्रम कानूनों का अनुपालन: राजेश मिश्रा

Tue, 15 Sep 2026 07:33 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 07:33 PM IST
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shram vibhaag news
...मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा संहिता नियमावली=2026 का किया जाएगा व्यापक प्रचार=प्रसार
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... उद्यमियों, श्रमिकों और संस्थानों को नियमों की जानकारी देने के लिए कार्यशाला जरूरी
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ।
श्रम विभाग ने जिले के औद्योगिक संस्थानों, दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, निजी स्कूलों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, अस्पतालों, ईंट-भट्ठों, होटल और रेस्टोरेंट समेत विभिन्न संस्थानों में नई श्रम संहिताओं की जानकारी पहुंचाने की पहल की है।
उप श्रमायुक्त राजेश मिश्रा ने बताया कि नई श्रम संहिताओं का उद्देश्य संस्थानों पर अनुपालन का अनावश्यक बोझ कम करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और श्रमिकों के लिए सुरक्षित एवं बेहतर कार्यस्थल उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग संस्थानों पर केवल कार्रवाई करने वाला विभाग नहीं है । विभाग सुगम संचालन में सहयोगी की भूमिका निभाएगा। उन्होंने बताया कि शासन की ओर से उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली 2026 और उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा संहिता नियमावली 2026 का गजट प्रकाशित किया जा चुका है।
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राजेश मिश्रा ने बताया कि 12 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली 2026 तथा 27 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा संहिता नियमावली 2026 का गजट प्रकाशित किया गया है। इन नियमावलियों की प्रतियां मेरठ क्षेत्र के विभिन्न संस्थानों को भेजी जा रही हैं। इससे संचालक और प्रबंधन अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों व श्रमिकों को नियमों की जानकारी उपलब्ध करा सकें और आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित करें।
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उन्होंने औद्योगिक व्यापारिक और अन्य संस्थानों के एसोसिएशनों से अपने सदस्यों के लिए नई नियमावलियों पर विशेष परिचर्चा और कार्यशालाएं आयोजित कराने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि नियमावलियों में हुए बदलाव को समझने में श्रम विभाग के अधिकारी संस्थानों को आवश्यक मार्गदर्शन देने के लिए उपलब्ध रहेंगे।
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