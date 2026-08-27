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Meerut News: राखी प्रतियोगिता में दिखाया हुनर

Thu, 27 Aug 2026 09:43 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 09:43 PM IST
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Showcased talent in the Rakhi competition.
- फोटो
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गंगानगर। सुरेश देवी हेमचंद्र त्यागी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गंगानगर में बृहस्पतिवार को रक्षाबंधन के अवसर पर राखी की प्रदर्शनी लगाई। इसमें कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं ने हिस्सा लिया।

चारों सदन ने अपने-अपने स्टॉल लगाकर खुद से बनाई तरह-तरह की सुंदर राखियों का प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी शिक्षिका अंजू और रामनिवास के सहयोग से लगाई गई। स्कूल अध्यक्ष डॉ. महेंद्र सिंह त्यागी, प्रबंधिका शालिनी त्यागी, कोषाध्यक्ष विनोद कुमार, प्रधानाचार्य योगेश कुमार ने छात्राओं के हुनर की प्रशंसा करते हुए शुभकमानाएं दीं।
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