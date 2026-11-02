फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Shiv Sena protests at the Collectorate against food adulteration

Meerut News: मिलावटखोरी के विरोध में शिवसेना का कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन

Mon, 02 Nov 2026 06:10 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ Updated Mon, 02 Nov 2026 06:10 PM IST
विज्ञापन
Shiv Sena protests at the Collectorate against food adulteration
त्योहारी सीजन में दूध, पनीर, खोया और मिठाइयों में मिलावट का आरोप
विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी और खाद्य अधिकारियों की मिलीभगत के विरोध में शिवसेना यूबीटी ने सोमवार को कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया।
महानगर प्रमुख मोहित त्यागी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर मिलावटखोरों और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

प्रदेश महासचिव एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र तोमर ने आरोप लगाया कि मेरठ में दूध, पनीर, खोया और मिठाइयों में मिलावट आम बात हो गई है। त्योहारों के सीजन में खाद्य पदार्थों और मिठाइयों की मांग कई गुना बढ़ जाती है। इसका फायदा उठाकर मिलावटखोर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं।
विज्ञापन

उन्होंने आरोप लगाया कि जिम्मेदार खाद्य एजेंसियों के कुछ अधिकारी भी ऐसे लोगों से मिलीभगत कर रहे हैं। इससे आम जनता को आर्थिक नुकसान के साथ स्वास्थ्य संबंधी जोखिम उठाना पड़ रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से खाद्य अधिकारियों की जांच कराने और मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन में अवनीश आर्य, मुकेश शर्मा, कमल प्रजापति, सनी प्रधान, सोनिया उत्तम, शौकत सलमानी, यासीन खान रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed