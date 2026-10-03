Meerut News: शहर की दो संक्षेप न्यूज.... महत्वपूर्ण

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मेरठ। मुजफ्फरनगर में वार्षिक रथयात्रा महोत्सव में विश्व श्रमण संस्कृति श्रीसंघ के राष्ट्रीय महामंत्री और मेरठ निवासी सुदीप जैन को सम्मानित किया गया। रविंद्र जैन और पंडित आशुतोष शास्त्री ने कहा कि सुदीप जैन जैसे युवाओं को राजनीति में आकर समाज की आवाज उठानी चाहिए। सुदीप जैन ने कहा कि नीति निर्माण वाले सदनों में जैन समाज का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है।...कलश यात्रा के साथ पंच महापुराण ज्ञानयज्ञ शुरूमेरठ। पांडवनगर स्थित सामुदायिक केंद्र में गढ़वाल सभा के सात दिवसीय पंच महापुराण ज्ञानयज्ञ महोत्सव का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। संयोजक विश्वास चंद्र डौंडियाल ने बताया कि कथा प्रतिदिन दोपहर दो से शाम पांच बजे तक होगी। कथा में श्रीमद्भागवत, शिव महापुराण, श्रीमद्देवी भागवत, हरिवंश और श्रीनरसिंह पुराण का वाचन किया जाएगा। आचार्य हिमांशु गैरोला, आचार्य कुशला प्रसाद सेमवाल, आचार्य अनिल मालासी, आचार्य बृजेश जोशी और आचार्य विवेकानंद डौंडियाल कथा वाचन कर रहे हैं।