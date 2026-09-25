Meerut News: शहर की विभिन्न संक्षेप न्यूज...
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 08:13 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 08:13 PM IST
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श्राद्ध पक्ष की पूर्व संध्या पर भागवत का शुभारंभ
मेरठ। जागृति विहार एक्सटेंशन स्थित सुमित्रा सत्संग भवन में वेदांत सत्संग समिति की ओर से श्रीमद्भागवत पुराण कथा सप्ताह शुरू हुआ। महामंडलेश्वर स्वामी अनन्तानंद सरस्वती ने कथा का महात्म्य बताया। मुख्य यजमान मुकेश शर्मा ने व्यास पूजन किया। कर्णप्रिया विश्नोई, बीडी पांडेय, विपिन कुमार और संथर पाल मौजूद रहे।
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अलका रानी ने किया गणपति प्रतिमा का विसर्जन
मेरठ। मीनाक्षीपुरम में जिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिषद की उपाध्यक्ष अलका रानी ने 10 दिन की पूजा अर्चना के बाद ग्यारहवे दिन गणपति प्रतिमा का विसर्जन किया। यात्रा में विमला चौहान, साधना चौहान, कुंवर राजेंद्र सिंह, केपी सिंह, मनीष कुमार, कुमारी कसक, ममता कलरा, शारदा हंस और अमन शामिल रहे।
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तोड़फोड़ से व्यापारी परिवारों पर संकट
मेरठ। पीपल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आशुतोष अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में नियोजित तोड़फोड़ का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इससे मध्यमवर्गीय व्यापारी परिवार प्रभावित होंगे और बिल्डर्स-कॉरपोरेट घरानों को लाभ मिल सकता है।
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मेरठ। जागृति विहार एक्सटेंशन स्थित सुमित्रा सत्संग भवन में वेदांत सत्संग समिति की ओर से श्रीमद्भागवत पुराण कथा सप्ताह शुरू हुआ। महामंडलेश्वर स्वामी अनन्तानंद सरस्वती ने कथा का महात्म्य बताया। मुख्य यजमान मुकेश शर्मा ने व्यास पूजन किया। कर्णप्रिया विश्नोई, बीडी पांडेय, विपिन कुमार और संथर पाल मौजूद रहे।
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अलका रानी ने किया गणपति प्रतिमा का विसर्जन
मेरठ। मीनाक्षीपुरम में जिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिषद की उपाध्यक्ष अलका रानी ने 10 दिन की पूजा अर्चना के बाद ग्यारहवे दिन गणपति प्रतिमा का विसर्जन किया। यात्रा में विमला चौहान, साधना चौहान, कुंवर राजेंद्र सिंह, केपी सिंह, मनीष कुमार, कुमारी कसक, ममता कलरा, शारदा हंस और अमन शामिल रहे।
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तोड़फोड़ से व्यापारी परिवारों पर संकट
मेरठ। पीपल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आशुतोष अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में नियोजित तोड़फोड़ का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इससे मध्यमवर्गीय व्यापारी परिवार प्रभावित होंगे और बिल्डर्स-कॉरपोरेट घरानों को लाभ मिल सकता है।
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