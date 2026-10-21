देवबंद: मशहूर शायर डॉ. नवाज देवबंदी की पत्नी हाजरा का निधन, 62 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, परिजनों में शोक

बीमारी के चलते मेरठ के अस्पताल में चल रहा था इलाज

मशहूर शायर डॉ. नवाज देवबंदी की पत्नी हाजरा लंबे समय से हृदय रोग से पीड़ित थीं। कुछ माह पूर्व उनकी तबीयत खराब होने पर मेरठ के जसवंत राय अस्पताल में एंजियोप्लास्टी की गई थी। इस उपचार के बाद उनकी हालत में सुधार हो गया था।



हाल ही में हाजरा की पित्त की थैली का ऑपरेशन भी हुआ था। इसके बाद संक्रमण होने के कारण उनकी हालत बिगड़ने की बात सामने आई है। बुधवार को उनका निधन हो गया। वह मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती थीं।



उनके निधन की खबर मिलने के बाद परिवार और परिचितों में शोक छा गया। डॉ. नवाज देवबंदी की पत्नी के निधन से उनसे जुड़े लोगों में भी दुख का माहौल है।