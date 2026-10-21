देवबंद: मशहूर शायर डॉ. नवाज देवबंदी की पत्नी हाजरा का निधन, 62 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, परिजनों में शोक
मशहूर शायर डॉ. नवाज देवबंदी की पत्नी हाजरा का 62 वर्ष की उम्र में बीमारी के चलते निधन हो गया। मेरठ के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बुधवार शाम देवबंद में नमाज-ए-जनाजा अदा की जाएगी।
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देवबंद में मशहूर शायर डॉ. नवाज देवबंदी की पत्नी हाजरा का बुधवार को बीमारी के चलते निधन हो गया। वह 62 वर्ष की थीं और मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती थीं। उनके निधन की खबर से परिजनों और परिचितों में शोक छा गया। हाजरा देवबंद के मोहल्ला किला की निवासी थीं और हृदय रोग से पीड़ित थीं।
कुछ माह पहले मेरठ के जसवंत राय अस्पताल में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी, जिसके बाद उनकी हालत में सुधार हुआ था। हाल ही में पित्त की थैली का ऑपरेशन भी हुआ था। बताया गया है कि संक्रमण होने के कारण उनकी हालत बिगड़ गई थी। बुधवार शाम 4:30 बजे दारुल उलूम के आहता-ए-मोलसरी में उनकी नमाज-ए-जनाजा अदा की जाएगी। इसके बाद उन्हें शाहविलायत कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा।
बीमारी के चलते मेरठ के अस्पताल में चल रहा था इलाज
मशहूर शायर डॉ. नवाज देवबंदी की पत्नी हाजरा लंबे समय से हृदय रोग से पीड़ित थीं। कुछ माह पूर्व उनकी तबीयत खराब होने पर मेरठ के जसवंत राय अस्पताल में एंजियोप्लास्टी की गई थी। इस उपचार के बाद उनकी हालत में सुधार हो गया था।
हाल ही में हाजरा की पित्त की थैली का ऑपरेशन भी हुआ था। इसके बाद संक्रमण होने के कारण उनकी हालत बिगड़ने की बात सामने आई है। बुधवार को उनका निधन हो गया। वह मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती थीं।
उनके निधन की खबर मिलने के बाद परिवार और परिचितों में शोक छा गया। डॉ. नवाज देवबंदी की पत्नी के निधन से उनसे जुड़े लोगों में भी दुख का माहौल है।
देवबंद में अदा होगी नमाज-ए-जनाजा
हाजरा के अंतिम संस्कार की जानकारी के अनुसार, बुधवार शाम साढ़े चार बजे देवबंद में दारुल उलूम के आहता-ए-मोलसरी में उनकी नमाज-ए-जनाजा अदा की जाएगी। इसके बाद शाहविलायत कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा।
हाजरा देवबंद के मोहल्ला किला की निवासी थीं। उनके निधन के बाद परिजन और परिचित अंतिम विदाई की तैयारी में जुटे हैं। उनके निधन की सूचना से परिवार में शोक व्याप्त है।
वर्ष 2020 में सड़क हादसे में भी घायल हुई थीं हाजरा
हाजरा छह दिसंबर 2020 को मुजफ्फरनगर क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में भी घायल हुई थीं। यह हादसा मीरापुर बाईपास पर हुआ था। सामने से आ रहे वाहन को बचाने के प्रयास में उनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई थी।
हादसे में हाजरा के हाथ में फ्रैक्चर हुआ था। वहीं, डॉ. नवाज देवबंदी और उनके चालक कामिल को भी मामूली चोटें आई थीं। इस दुर्घटना में हाजरा को हाथ में चोट लगने के कारण उपचार कराना पड़ा था।
अब बीमारी के चलते उनके निधन से परिजनों और परिचितों में शोक है। बुधवार शाम देवबंद में नमाज-ए-जनाजा के बाद उन्हें शाहविलायत कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा।