शौक कहीं पड़ न जाए भारी: बिना टीके पाली जा रहीं बिल्लियां, हर महीने 900 से ज्यादा लोगों को खरोचने का दावा

पशुपालक टीकाकरण को लेकर रहें गंभीर

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. चंद्रभानू कश्यप के अनुसार जिले में बिल्ली पालने का चलन बढ़ा है, लेकिन लोग वैक्सीनेशन को लेकर गंभीर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बिना टीके वाली बिल्ली के काटने या खरोंचने पर इंसानों में रेबीज का जानलेवा खतरा हो सकता है। पशुपालकों को बिल्ली घर लाने के बाद उसका नियमित टीकाकरण जरूर कराना चाहिए।



इन्होंने कहा

जिले में बिल्ली पालने का ट्रेंड बढ़ा है, लेकिन लोग वैक्सीनेशन को लेकर गंभीर नहीं हैं। बिना टीके वाली बिल्ली के काटने या खरोंचने पर इंसानों में रेबीज का जानलेवा खतरा हो सकता है। सभी पशुपालक बिल्ली लाते ही उसका नियमित टीकाकरण अवश्य कराएं।- डॉ. चंद्रभानू कश्यप, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, शामली