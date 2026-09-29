Meerut News: शहीद भगत सिंह की जयंती पर पुष्पांजलि, स्कूलों में स्मरण कार्यक्रम की मांग

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मेरठ। कर्तव्य संगठन की ओर से खालसा कन्या इंटर कॉलेज में शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। महासचिव रणजीत सिंह अस्सल ने कहा कि भगत सिंह आज भी देशसेवा की प्रेरणा हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से स्कूलों में शहीदों की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को उनके जीवन और विचारों की जानकारी देने की मांग की। शहर नायब काजी जैनु राशिद्दीन, नितेंद्र मानव, डॉ. ईश्वर चंद गंभीर, डॉ. प्रदीप सरावा, कामरेड शरीफ अहमद, प्रधानाचार्य सतनाम कौर सहित अन्य ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की।