Meerut News: 18 अक्तूबर तक चलेंगे सेवा संकल्प अभियान के कार्यक्रम

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मेरठ। 17 सितंबर से शुरू हुए सेवा संकल्प अभियान के कार्यक्रम 18 अक्तूबर तक चलेंगे। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय हरमन सिटी पर मंगलवार को बैठक में महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन व जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर यह जनसेवा अभियान चलाया जा रहा है। इसमें पार्टी कार्यकर्ता जुटे हैं। संवाद