Meerut News: हस्तिनापुर में बनेगा अलग विद्युत उपकेंद्र, जमीन की चिह्नित

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संवाद न्यूज एजेंसीहस्तिनापुर। कस्बे के लोगों को जल्द ही अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। कस्बे के लिए अलग विद्युत उपकेंद्र बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बृहस्पतिवार को विद्युत निगम के अधिकारियों और तकनीकी कर्मचारियों की टीम ने हस्तिनापुर पहुंचकर उपकेंद्र के लिए जमीन का निरीक्षण कर चिह्नित किया।नगर पंचायत की चेयरपर्सन सुधा खटीक पिछले करीब दो वर्षों से हस्तिनापुर कस्बे के लिए अलग विद्युत उपकेंद्र बनाए जाने की मांग कर रही थीं। इसके लिए उन्होंने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से पत्राचार भी किया था। अब शासन स्तर से कस्बे के लिए अलग विद्युत उपकेंद्र बनाने का आदेश निगम को प्राप्त हुआ है। आदेश के बाद बृहस्पतिवार को विद्युत निगम के एसडीओ संजय कुमार, जेई अमित कुमार समेत विभागीय टीम विद्युत उपखंड केंद्र हस्तिनापुर पहुंची। अधिकारियों ने जेई सतवीर सिंह से मुलाकात कर प्रस्तावित उपकेंद्र के लिए स्थान की जानकारी ली। टीम ने उपखंड केंद्र के पास खाली पड़ी जमीन का निरीक्षण करने के बाद उसे उपकेंद्र के लिए चिह्नित कर लिया।जेई सतबीर सिंह ने बताया कि चिह्नित जमीन का प्रस्ताव तैयार कर निगम को भेजा जाएगा। इसके बाद जमीन विद्युत निगम के नाम हैंडओवर कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। नगर पंचायत की ओर से जमीन हैंडओवर होने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।बयान....हस्तिनापुर कस्बे के लिए 2/5 मेगा वोल्ट एम्पियर (एमवीए) क्षमता का अलग विद्युत उपकेंद्र बनाया जाएगा। इसके शुरू होने के बाद कस्बे की विद्युत आपूर्ति अलग उपकेंद्र से होने लगेगी। इससे मौजूदा व्यवस्था पर लोड कम होने के साथ ही बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या में सुधार होने की उम्मीद है। -सुधा खटीक, चेयरपर्सन