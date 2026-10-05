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Meerut News: 35 वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया

Mon, 05 Oct 2026 06:19 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 06:19 PM IST
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senior citizen association
चैंबर ऑफ कॉमर्स में हुआ वरिष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम
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माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के तत्वावधान में सोमवार को हनुमान चौक स्थित चैंबर ऑफ कॉमर्स में वरिष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्यमी जेपी अग्रवाल और विशिष्ट अतिथि राज्यसभा सदस्य लक्ष्मीकांत वाजपेई रहे।

समिति के सचिव विनोद मिश्र ने बताया कि कार्यक्रम में 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के 35 सदस्यों को प्रतीक चिह्न और शॉल देकर सम्मानित किया गया। अतिथियों ने सभी वरिष्ठ नागरिकों के स्वस्थ और दीर्घायु की कामना की गई। समिति अध्यक्ष सत्य प्रकाश रस्तोगी ने सभी को शुभकामनाएं दीं। संचालन डॉ. यश कुमार ढाका ने किया। इस अवसर पर वेद प्रकाश गुप्ता, धर्मवीर शर्मा, ताराचंद गर्ग, वीरेंद्र रस्तोगी, वेद प्रकाश शर्मा और राम प्रकाश शर्मा आदि रहे।
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