Meerut News: मंडलीय प्रतियोगिता के लिए क्रिकेटरों का चयन

विज्ञापन

मेरठ। हापुड़ छह से सात अक्तूबर तक हापुड़ में मंडलीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए ट्रायल मैच एएस इंटर कॉलेज मवाना में आयोजित किए गए। इन ट्रायल मैच में अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 वर्ग में मवाना क्षेत्र विजेता और माछरा क्षेत्र उपविजेता रहा। कोच दीपक सिद्धू ने बताया कि अंडर-14 में हनी क्रिकेट एकेडमी के क्रिकेटर देव अहलावत, उज्जवल, सुहान और देव तोमर का चयन मंडलीय टूर्नामेंट के लिए किया गया है। इस मौके पर हनी काजला सहित अन्य ने शुभकामनाएं दीं। संवाद