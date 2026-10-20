Meerut News: 300 लोगों का मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चयन

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हस्तिनापुर। कस्बे के जैन स्थानक में निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में मरीजों ने पहुंचकर आंखों की जांच कराई। चिकित्सकों की टीम ने कुल 650 मरीजों की ओपीडी की। जांच के बाद करीब 300 लोगों का मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। इन मरीजों को ऑपरेशन के लिए एडीके जैन आई हॉस्पिटल, खेकड़ा (बागपत) भेजा गया। संयोजक माला देवी जैन का परिवार रहा। शिविर में अनिल कुमार जैन, सुधीर कुमार जैन और वर्धमान परिवार की ओर से मरीजों को निशुल्क दवाइयां और चश्मे वितरित किए गए। प्रवीण जैन, सुभाष चंद जैन, विद्यासागर जैन और दीपक जैन का सहयोग रहा।