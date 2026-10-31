कोहरे से ढके शहर: सहारनपुर-शामली में सुबह 100 मीटर रही दृश्यता; हाईवे पर रेंगते रहे वाहन

शामली में कुड़ाना-सिसौली मार्ग पर थमी वाहनों की रफ्तार

शामली में भी दो दिन तक रुक-रुककर हुई बूंदाबांदी के बाद शनिवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। सुबह तड़के ही जिले में कोहरे की चादर फैल गई। इसके चलते सड़कों पर दृश्यता कम हो गई और वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी हुई।



कुड़ाना-सिसौली मार्ग पर हालात ऐसे रहे कि कुछ दूरी पर भी सड़क साफ दिखाई नहीं दे रही थी। दुर्घटना की आशंका के चलते वाहन चालक हेडलाइट और डिपर जलाकर धीमी गति से चलते नजर आए। सुबह के समय ठंडक बढ़ने से लोग गर्म कपड़ों में दिखाई दिए।