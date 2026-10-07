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Meerut News: यूजीसी प्रावधानों के विरोध में अस्तित्व बचाओ पदयात्रा जारी

Wed, 07 Oct 2026 09:25 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 09:25 PM IST
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'Save Existence' foot march against UGC provisions continues.
भामौरी गांव में यूजीसी के प्रावधानों के विरोध में ‘अस्तित्व बचाओ’’’’ पदयात्रा के दौरान ग्रामीणो
सरधना। यूजीसी प्रावधानों के विरोध में राजपूत उत्थान सभा की अस्तित्व बचाओ पदयात्रा जारी है। बुधवार को यह पदयात्रा सातवें दिन शहीद गांव भामौरी पहुंची। यहां पदयात्रियों ने ग्रामीणों से संवाद कर अपनी आपत्तियों और मांगों की जानकारी दी। पदयात्रा का नेतृत्व राजपूत उत्थान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय सोम ने किया।
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डॉ. अजय सोम ने बताया कि पदयात्रा का उद्देश्य केवल विरोध दर्ज कराना नहीं है। इसका लक्ष्य यूजीसी प्रावधानों पर समाज की चिंताओं को गांव-गांव तक पहुंचाना है। साथ ही, सरकार और प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखना भी है। उन्होंने कहा कि अभियान के माध्यम से अधिक लोगों को इस मुद्दे से जोड़ा जा रहा है। आने वाले दिनों में यह पदयात्रा क्षेत्र के अन्य गांवों से होकर गुजरेगी। वहां ग्रामीणों और युवाओं से यूजीसी से संबंधित आपत्तियों पर चर्चा होगी। पदयात्रा में राजपूत उत्थान सभा के जिलाध्यक्ष सचिन सोम समेत अन्य लोग शामिल रहे। पदयात्रियों ने कहा कि शिक्षा से जुड़े किसी भी प्रावधान पर सभी संबंधित पक्षों की चिंताओं पर विचार होना चाहिए।
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