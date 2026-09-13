Meerut News: खो-खो में सरस्वती शिशु मंदिर शास्त्रीनगर चैंपियन
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 09:41 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 09:41 PM IST
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मेरठ। क्षेत्रीय खो-खो प्रतियोगिता 11 से 13 सितम्बर तक सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बाबूगढ़ विकासनगर उत्तराखंड में हुई। इसमें बालेराम ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर शास्त्रीनगर ने शानदार प्रदर्शन किया और ओवरऑल चैंपियन रहा। प्रतियोगिता में अंडर-14 में स्कूल ने स्वर्ण पदक, अंडर-17 में स्वर्ण पदक, अंडर-19 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया और टीम ओवरऑल चैंपियन रही। अब ये विजेता टीमें मेरठ में होने वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय खो-खो प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगी। यह प्रतियोगिता आठ अक्तूबर से होगी। इस मौके पर कोच संजय सैनी, प्रधानाचार्य प्रभात गुप्ता, मनमोहन गुप्ता सहित अन्य ने शुभकामनाएं दीं। संवाद
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