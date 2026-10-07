Meerut News: काला झंडा अभियान में बाजारों में लगाए गए झंडे, मांगा शांतिपूर्ण समर्थन

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... नवीन गुप्ता ने झंडे उतारे जाने पर एसएसपी से जताई आपत्तिमाई सिटी रिपोर्टरमेरठ।संयुक्त व्यापार संघ निर्वाचित की ओर से व्यापारियों की विभिन्न मांगों को लेकर चलाए जा रहे काला झंडा अभियान के तहत बुधवार को हापुड़ अड्डा, गोला कुआं, प्रहलाद नगर, जाटव गेट, भूमिया का पुल सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापारियों ने बड़ी संख्या में काले झंडे लगाए। अभियान में व्यापारियों ने शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगें सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने की बात कही।अध्यक्ष नवीन गुप्ता ने कहा कि व्यापारी पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दिन में लगाए गए काले झंडे रात में उतारे जा रहे हैं। इसे लेकर व्यापारियों में रोष है। इस संबंध में एसएसपी से बातचीत कर आपत्ति दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध व्यापारियों का लोकतांत्रिक अधिकार है। झंडों को जबरन नहीं हटाया जाना चाहिए।महामंत्री संजय जैन ने कहा कि अभियान पूरी तरह शांतिपूर्ण है। व्यापारी अपनी समस्याओं और भविष्य को लेकर सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरठ के व्यापारियों की एकजुटता लगातार बढ़ रही है।मंत्री सुनील रिठानी ने कहा कि शहर के विभिन्न बाजारों में व्यापारियों ने जिस तरह काले झंडे लगाए हैं उससे उनकी एकजुटता सामने आई है। व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए और उनका समाधान संवाद के माध्यम से होना चाहिए।गोला कुआं व्यापार संघ के महामंत्री मेहुल रस्तोगी ने कहा कि गोला कुआं सहित आसपास के बाजारों के व्यापारी संयुक्त व्यापार संघ के साथ मजबूती से खड़े हैं। विरोध शांतिपूर्ण है और इसका उद्देश्य अपनी मांगों को सरकार एवं प्रशासन तक पहुंचाना है। व्यापारी विवाद नहीं चाहते लेकिन अपनी आवाज उठाने से पीछे भी नहीं हटेंगे।इस दौरान उपाध्यक्ष मनीष शर्मा, मंत्री संजीव जिंदल, अनुज सिंगल, विकास गिरधर, सरताज गाजी, सोहेल, अंकित, सोहेब अंसारी, सुभान कुरैशी रहे।