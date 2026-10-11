Meerut News: संगीत सोम बोले, वर्तमान विधायक अपने पांच काम ही गिना दें

संवाद न्यूज एजेंसीलावड़। राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में रविवार को पूर्व विधायक संगीत सोम ने महात्मा ज्योतिबा फुले एवं मेधावी छात्र-छात्रा सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले एक हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को स्मार्ट वॉच, प्रमाणपत्र और महात्मा ज्योतिबा फुले का चित्र देकर सम्मानित किया गया।संगीत सोम ने कहा कि उन्होंने अपने दस साल के कार्यकाल में सरधना विधानसभा क्षेत्र में तमाम विकास कार्य कराए हैं। उन्होंने वर्तमान विधायक को चुनौती देते हुए कहा कि वह अपने पांच काम ही गिना दें। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए उनकी ओर से लगातार प्रयास किए गए। पूर्व विधायक ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने चुनाव लड़कर दिखाएं। महात्मा ज्योतिबा फुले के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने बेटियों में शिक्षा की अलख जगाई थी। उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। समारोह में पूर्व विधायक हरपाल सैनी, महकार सैनी, ऋषिपाल, अशोक, धीर सिंह, संजय, कपिल, भूसी ग्रोवर, मोहित आदि मौजूद रहे।